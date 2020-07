Altre due riconferme al Ceriale, un nuovo arrivo per la Baia Alassio

Ceriale. Il Ceriale, squadra che disputa il campionato di Promozione, ha ufficializzato altre due riconferme.

Dopo essere cresciuto nel settore giovanile biancoblù e aver fatto tanta gavetta, l’anno scorso si era meritatamente guadagnato la maglia numero 1. In questa stagione non poteva non essere riconfermato a difendere i pali del Ceriale il portiere classe 2000 Matteo Ebe. “Ogni anno bisogna migliorare – afferma -. Insieme al mister, ai compagni e alla società sono pronto a crescere tecnicamente, caratterialmente e umanamente per dare il massimo in campo e fuori”.

