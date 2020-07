Bomba a Campo Ligure, disinnesco completato. Riaperte autostrada A26 e ferrovia, rientrano gli evacuati

Campo Ligure. Operazione completata con successo. La bomba della seconda guerra mondiale che ha paralizzato la valle Stura per una domenica intera è stata disinnescata e portata in una cava in val Varenna a Pegli per la distruzione totale.

Riaperta la autostrada A26 in entrambe le direzioni, riattivata la ferrovia. L’ultima ad essere riaperta è stata la provinciale del Turchino tra Masone e Rossiglione per consentire il trasporto delle persone anziane nella casa di riposo del paese.

