Campo Ligure, scatta l’operazione bomba: A26 chiusa e valle Stura isolata almeno fino al primo pomeriggio

Campo Ligure. È iniziata stamattina all’alba la maxi operazione di disinnesco dell’ordigno bellico della seconda guerra mondiale rinvenuto il 15 giugno nell’alveo del fiume Stura sotto il ponte della ferrovia. Già chiusa da questa mattina alle 6 l’autostrada A26 in entrambe le direzioni, chiusa dalle 8 la provinciale del Turchino a valle di Masone, interrotti dalle 9 i collegamenti ferroviari sostituiti in parte dai bus. Una giornata campale per la vallata, già alle prese con gravi problemi di mobilità.

“Abbiamo previsto l’evacuazione di circa 1.400 persone – spiega il sindaco Gianni Oliveri – ma quello che ci preoccupa di più è lo sgombero della rsa e della residenza protetta. Sono circa 50 persone che dalle 6.15 in poi sono state trasportate nel polo sanitario costituito a Rossiglione grazie alla Croce Rossa. Abbiamo diviso la zona rossa in quattro zone con 12 squadre di protezione civile formate da due persone ciascuna che andranno a verificare ogni punto in modo tale da dare il disco verde alle operazioni tra le 9.30 e le 10″.

