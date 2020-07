Coronavirus, l’annuncio di Toti: “La Liguria arriva a contagi zero”

Liguria. “La Liguria arriva a contagi zero”. Lo annuncia con un post sui social network il presidente della Regione, Giovanni Toti, anticipando il dato principale del consueto bollettino regionale con i numeri dell’epidemia di Covid-19 in Liguria.

“Un grande momento che aspettavamo da mesi – scrive – e che conferma il trend positivo sul Covid nella nostra regione, anche dopo la riapertura di tutte le attività economiche. Dopo tanti sacrifici da parte di tutti, dopo il lavoro incessante di medici, infermieri e operatori sanitari, dopo la fatica e la paura, questo è proprio un grande giorno! Un’occasione per dire ancora grazie a tutta la nostra straordinaria sanità, che in questi mesi non si è mai risparmiata e oggi continua costantemente a monitorare la situazione”.

