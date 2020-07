Crediti ECM: i professionisti della sanità premiano la FAD

La Formazione a Distanza (FAD) è una modalità di formazione che, soprattutto negli ultimi tempi, sta ottenendo un successo sempre maggiore, grazie al vantaggio di poter abbattere totalmente i limiti imposti dai metodi formativi tradizionali.

Questa tipologia di didattica viene sempre più apprezzata anche da coloro che hanno la necessità di seguire corsi di aggiornamento per continuare ad esercitare la propria attività lavorativa. È il caso per esempio dei professionisti e degli operatori del settore sanitario, che hanno l’obbligo di seguire corsi di formazione per acquisire i crediti ECM, all’interno del programma di Educazione Continua in Medicina, divenuto obbligatorio a partire dal 2002.

