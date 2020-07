Genoa, Nicola: “Ho rivisto la voglia di proporre gioco”

Genova. Una vittoria piena, con un risultato che avrebbe potuto essere ancora più ampio. Il Genoa si gode i tre punti conquistati contro la Spal anche alla luce del pareggio del Lecce a Cagliari.

“Stiamo ritrovando la nostra identità – dice il mister Davide Nicola – sappiamo che le prossime partite sono quelle per cui abbiamo lavorato tutti questi mesi, sono molto importanti perché ci danno la possibilità di conquistare qualcosa di importante. Anche questa partita non era per nulla scontata, soprattutto in questo periodo. La cosa che mi è piaciuta di più è stato rivedere la voglia di giocare e proporre gioco, come era già successo a Udine e con il Napoli. Tutto serve per salvarci: la qualità di gioco, le idee, l’identità di squadra. Tutto”.

