Il contrammiraglio savonese Luca Anconelli a IVG.it: “Comandare Brigata San Marco è coronamento di un sogno”

Savona. Lo scorso 20 giugno il contrammiraglio savonese Luca Anconelli ha assunto il comando della Brigata Marina San Marco, con sede a Brindisi: un incarico di prestigio ma anche di grandi responsabilità ai vertici della Marina Militare per uno dei tanti illustri “figli della Torretta” che in Italia e nel mondo portano in alto il nome del capoluogo. È la prima volta nella storia che il reparto d’élite viene affidato alla guida di un ufficiale con specialità anfibia, brevetto acquisito da Anconelli a Quantico presso il Corpo dei Marines degli Stati Uniti (migliore tra gli ufficiali internazionali del corso).

Nato nel ’70, il contrammiraglio ha vissuto nel quartiere Villapiana e si è diplomato all’Istituto Nautico “Leon Pancaldo”. Successivamente ha frequentanto l’Accademia Navale di Livorno, dove ha conseguito il grado di guardiamarina e le lauree specialistiche in Scienze Marittime Navali e in Scienze Politiche ad indirizzo internazionale. In seguito ha frequentato il master di Giornalismo Internazionale, risultando uno degli ufficiali italiani più preparati nell’ambito della comunicazione.

