Il Genoa resta in corsa: 2-0 alla Spal con due perle di Pandev e Schone

Genova. Il Genoa non fallisce la partita decisiva per restare in corsa salvezza. Finisce 2-0 contro una Spal davvero poco incisiva e rinunciataria rispetto a quanto visto sempre al Ferraris contro la Sampdoria (zero tiri in porta). Merito anche dei rossoblù che tirano fuori una prestazione convincente e senza paura. Di Pandev e Schone le reti, con Iago Falque che si è fatto parare una calcio di rigore da Letica.

Primo tempo. Difesa a 4 per il Genoa, che schiera Pandev e Iago Falque dal primo minuto. La squadra di Nicola fa la partita, com’è giusto che sia. Manca però quel guizzo determinante per provare a impensierire Letica.

... » Leggi tutto