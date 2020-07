Ispezioni in galleria, A10 chiusa tra allacciamento A26 e Varazze

Varazze. Prosegue il piano serrato di ispezioni e manutenzioni nelle gallerie liguri attuato da Autostrade per l’Italia “seguendo i più elevati standard di sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni imposte dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti”. In particolare, a partire dalle 21 di questa sera, sulla A10 Genova-Savona sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A26 dei Trafori e Varazze, verso Savona, per attività di ispezione delle gallerie “Mervalo”, “Crevari” e “Borgonovo”.

In alternativa, chi da Genova è diretto verso Savona, dovrà raggiungere, tramite l’Aurelia, la stazione di Varazze dove entrare in A10. Chi dalla A26 è diretto verso Savona verrà obbligatoriamente deviato verso Genova e potrà uscire alla stazione di Genova Pra’, per poi proseguire lungo l’Aurelia fino a Varazze dove entrare in A10. Si ricorda che sulla statale sono attivi due sensi unici alternati tra Arenzano e Genova.

