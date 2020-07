Quarto, in partenza cantiere per centro trasbordi rifiuti Amiu: l’ira dei residenti

Genova. Brutta “sorpresa” per i cittadini di Quarto, che questa mattina hanno trovato un cartello stradale che annuncia l’imminente inizio dei lavori propedeutici alla installazione e apertura di un centro di trasbordo rifiuti di Amiu.

La struttura sarà realizzata nel piccolo parcheggio in cima a via dei Ciclamini, a pochi passi da via degli Anemoni: da domani mattina, quindi, apriranno i cantieri per la sistemazione del fondo e del sistema di capatazione delle acque.

