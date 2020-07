Savona, nuova mostra dei “Giovani per la Scienza” sul Priamar

A Savona nella “Galleria degli ascensori” del Priamar è in allestimento una mostra che i “Giovani per la Scienza”, con il supporto dell’Assessore alle politiche giovanili e l’accoglienza del settore cultura del Comune di Savona, dedicano a tutti coloro che hanno interesse per la cultura scientifica, dal titolo “La creatività della scienza nella storia”.

29 giugno 2020: questo è stato “il giorno zero”, come qualche socio lo ha definito, il primo incontro dal vivo per i ragazzi dell’Associazione “Giovani per la Scienza” nell’era post lockdown, in cui la Fortezza del Priamar è rimasta chiusa per tutto il pubblico.

... » Leggi tutto