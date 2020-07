Serteco Volley School, Giorgio Parodi: “Avremo molto da divertirci, soprattutto col settore giovanile”

Genova. Giorgio Parodi, presidente della PSA Olympia Volley, dalla scorsa stagione è anche il massimo dirigente della Serteco Volley School. In questa intervista parla in particolare della società arancionera, la cui prima squadra militerà in Serie B2 pure nella stagione 2020/2021, così come in quella appena trascorsa.

Nel prossimo campionato di Serie B2 la Serteco punterà molto sulle giovani, grazie anche al progetto in comune con l’Olympia.

“Sicuramente sì. Il progetto Olympia/Serteco è stato una scelta vincente l’anno scorso, quando abbiamo deciso di unificare le due società. Chiaramente quest’anno ci aspetta un anno importante per tutto il settore giovanile, a partire dalla B2 che sarà esclusivamente formata da under 19 e under 20. Sarà ai nastri di partenza di un campionato importante ma con lo scopo di far crescere il nostro settore giovanile. L’anno scorso ha fatto molto bene e quest’anno l’abbiamo rinforzata ancora; tra le due società abbiamo fatto un mix. Quindi il coach Mario Barigione avrà sicuramente da divertirsi”.

