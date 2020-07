Turismo, gli hotel della Riviera savonese favorevoli al Bonus Vacanze: 3 strutture su 4 lo accettano

Provincia. Ha fatto tanto discutere a livello nazionale, tra le altre, numerose norme introdotte durante e, soprattutto, nel post emergenza Coronavirus. Stiamo parlando del cosiddetto “Bonus Vacanze” (la spiegazione dettagliata la trovate in fondo all’articolo) istituto dal Governo Conte.

Prima è stato letteralmente “massacrato” dalla politica, con critiche feroci, ancora negli ultimi giorni, in particolare dai leader dell’opposizione, Giorgia Meloni (Fdi) e Matteo Salvini (Lega). Critiche corroborate anche, va detto, dagli stessi hotel del nostro Stivale che, stando a numerose inchieste di giornali nazionali, avrebbero “bocciato” concretamente tale possibilità. Come? Aderendo solo in minima parte: le statistiche nazionali parlano di un albergo su due, quindi circa la metà.

