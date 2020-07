Albenga, buona la prima per gli steward sulle spiagge libere: “Nessun disordine e norme rispettate”

Albenga. È appena trascorso il primo weekend di lavoro per gli steward voluti dall’amministrazione comunale di Albenga in supporto della polizia locale per la gestione delle spiagge libere in relazione all’emergenza Covid-19.

Le norme, indicate anche attraverso opportuna cartellonistica posizionata all’ingresso delle principali spiagge libere, stando a quanto fanno sapere dal Comune “sono state rispettate e non si sono verificati disagi o disordini”.

... » Leggi tutto