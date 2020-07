Amis-Admo, confermato il libero Lorenzo Garibaldi

Lavagna. La Scuola Federale di Pallavolo Amis-Admo annuncia la conferma di Lorenzo Garibaldi nella prima squadra, che disputerà il campionato di Serie B nella stagione sportiva 2020/2021.

Lorenzo Garibaldi, classe 1992, alto 178 centimetri, gioca nel ruolo di libero. Cresciuto nelle giovanili dell’Amis Chiavari, allenato da Marco e Renzo Dalmaso, ha iniziato dal minivolley fino ad arrivare all’Under 16. Poi è nata la collaborazione con l’Admo Lavagna e con l’Amis-Admo ed ha partecipato al campionato Under 18, lo stesso anno in cui è entrato a far parte della prima squadra in Serie C. Dal 2009 ad oggi ha giocato in Serie C a Lavagna: undici stagioni in cui si è partiti con piazzamenti a metà classifica fino ad arrivare negli ultimi anni sempre ai vertici della categoria.

