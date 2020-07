Autostrade, arrivano nuove rassicurazioni dal Mit ma la Regione prepara la richiesta danni

Liguria. “Dal 15 luglio traffico più fluido sulla autostrade liguri”. Lo hanno assicurato dal Mit, mentre il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti prepara un nuovo incontro con la stampa e in streaming per fare il punto della situazione (convocato oggi, alle 14) e Regione Liguria sembra seriamente intenzionata a presentare una richiesta danni per l’accaduto di queste ultime settimane.

È questo il quadro relativo al caos autostrade con cui inizia una nuova settimana in Liguria. Partendo dal presupposto che le ispezioni nelle gallerie avrebbero dovuto concludersi il 10 luglio, e siamo al 13, è comunque una notizia non negativa – si potrebbe dire l’inizio di una luce in fondo al tunnel – quella riportata ieri, dopo un incontro con Aspi, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha convocato il concessionario per un aggiornamento sull’avanzamento del programma di verifiche e dei lavori nelle gallerie della regione Liguria.

