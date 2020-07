Autostrade e revoca concessione, Toti: “Le colpe si decidono in Tribunale, nessuna stampella al M5s”

Liguria. Se la revoca della concessione ad Autostrade dovesse arrivare in Parlamento? “Se crolla un ponte qualcuno ha sbagliato, ma non ci presteremo ad alcuna situazione che sia semplicemente di salvataggio di un movimento politico, il M5s, che sta inchiodando questo Paese. Le colpe, francamente, si decidono nei tribunali”. A rispondere è Giovanni Toti, presidente della Liguria ma anche fondatore del nuovo movimento “arancione” del centrodestra, mentre il Movimento 5 Stelle spinge perché il dossier più rovente sul tavolo del premier Giuseppe Conte possa passare al vaglio delle Camere. “Questo lo vorrebbero forse i grillini, sono gli unici che possono pensare in questo Paese di risolvere il tema delle concessioni con un sì o un no o un forse”, attacca il governatore.

Toti insiste: la concessione “non è un tema della Regione, non abbiamo mai avuto accesso ai documenti e ai cantieri, quindi non avrei gli elementi per decidere”. Ma sul piano politico ribadisce la sua posizione: “Trovo troppo facile, anche se di colpe ne ha molte, scaricare sulla concessionaria, quando chi doveva controllare quella concessionaria non lo ha fatto per molti anni”.

