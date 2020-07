Autostrade, riaperto l’allacciamento A7/A12 verso ponente ma ancora 7 km di coda a Bolzaneto

Genova. Sulla autostrada A7 Serravalle-Genova è stato riaperto l’allacciamento A7-A12 per chi da Genova Ovest è diretto in A12, verso ponente. Resta chiuso il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest verso Genova. Lo comunica questa mattina Autostrade per l’Italia.

Agli utenti che da Milano sono diretti a Genova si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Genova Bolzaneto, dove ci sono 7 km di coda, di proseguire lungo la viabilità ordinaria per raggiungere il capoluogo ligure.

