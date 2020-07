Canottieri Sabazia, al via i corsi aperti a tutti

Savona. La Canottieri Sabazia, dopo l’apertura ai gruppi e agli allenamenti, per la decisione del consiglio direttivo, riprende in pieno l’attività sociale organizzando corsi per tutti: canoa, paracanoa, canoa turistica, gozzo (per mantenere le antiche tradizioni) ed anche Dragon Boat (imbarcazione particolare che prevede fino a dieci rematori).

Tutto è pronto per iniziare: chi fosse interessato può chiedere tutte le informazioni in segreteria, dal lunedì al venerdì (orario: dalle 15 alle 19, sabato e domenica esclusi). Sarà sufficiente portare una foto formato tessera, un certificato medico di sana e robusta costituzione, effettuare il pagamento di 135 euro per cinque lezioni da un’ora abbondante ciascuna, compilare la domanda di ammissione e sottoscrivere il protocollo interno (per il Covid-19).

... » Leggi tutto