Caos autostrade, domani a rischio la riapertura di A7 e A10: “Possibili chiusure per alcuni giorni”

Genova. Ultime notti e giorni di fuoco sulle autostrade liguri per i controlli a raffica nelle gallerie, almeno secondo le previsioni del ministero che indicano il 15 luglio come termine degli interventi più gravosi. Mentre prosegue la chiusura della A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest (non è stata indicata da Autostrade nessuna data possibile per la riapertura), nella notte saranno ispezionate anche le gallerie della carreggiata sud. Ma a rischio c’è anche la riapertura della A10 in direzione Genova tra Arenzano e Voltri.

Autostrade inoltre avverte che “qualora sia rilevata dagli ispettori la presenza di importanti difetti costruttivi, gli interventi di manutenzione devono essere attivati con immediatezza determinando il prolungamento della chiusura della tratta autostradale per alcuni giorni con conseguenti congestionamenti del nodo genovese”.

... » Leggi tutto