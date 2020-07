Caos Autostrade, tratto chiuso tra Bolzaneto e Genova Ovest e in Valpolcevera è subito incubo

Genova. Chiuso nella notte, e annunciato già ieri sera da Aspi, il tratto della A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest in direzione sud continua a non essere percorribile neppure questa mattina per via, naturalmente, delle ispezioni nelle gallerie.

Dalle 6 di mattina in poi le ripercussioni sul traffico si sono fatte sentire con code tra Busalla e l’uscita di Bolzaneto ma soprattutto sulla viabilità ordinaria della Valpolcevera in direzione del centro. Sono moltissimi anche i mezzi pesanti che si sono riversati sulle strade urbane per raggiungere il porto o le altre autostrade.

... » Leggi tutto