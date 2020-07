Caos autostrade, tutti a Roma il 22 luglio: i genovesi si aggregano alla grande protesta dei camion

Genova. Ci sarà anche una decina di pullman nella carovana che il 22 luglio partirà da Genova per manifestare in maniera eclatante il disagio del mondo economico ligure stritolato dall’emergenza autostrade. Pullman carichi non solo di iscritti alle associazioni che hanno costituito il comitato “Salviamo Genova e la Liguria”, ma anche comuni cittadini, commercianti, liberi professionisti che vogliono semplicemente unirsi alla protesta.

“Molti non si presentano come associati, leggono notizie sui social e ci chiamano dicendo che vogliono venire anche loro a Roma. È gente che si aggrega solo per difendere la Liguria”, racconta Giuseppe Tagnochetti, coordinatore regionale di TrasportoUnito. In tutto saranno a disposizione circa 400 posti: la priorità andrà agli associati, ma in queste ore stanno fioccando le richieste da parte di rappresentanti delle più disparate categorie economiche e sociali, desiderosi di scendere in piazza davanti alle sedi istituzionali.

