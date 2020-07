Coronavirus, anche in Liguria arriva il progetto “SpesaSospesa.org” per aiutare famiglie e aziende in difficoltà

Genova. I consumatori invitano oggi le amministrazioni dei vari comuni della Liguria a partecipare ad un innovativo progetto sociale per sostenere famiglie e aziende in difficoltà e aiutare la collettività ad uscire dalla crisi determinata dall’emergenza Covid, progetto che ad oggi ha già raccolto circa 340mila euro attraverso le donazioni degli italiani. E’ “SpesaSospesa.org”, piattaforma digitale per l’acquisto, la vendita e la donazione di generi alimentari di prima necessità lanciata da Comitato Lab00 in partnership con la società Sorgenia e con la collaborazione dell’associazione dei consumatori CONSUMERISMO No Profit.

... » Leggi tutto