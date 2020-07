Coronavirus, un nuovo contagio in Liguria: comunicati solo 390 tamponi nelle ultime 24 ore

Genova. Un nuovo caso di Coronavirus in Liguria dopo lo zero nuovi contagi di ieri e nessun deceduto oggi secondo il bollettino quotidiano di Alisa-Regione per il ministero della Salute. In tutto da inizio emergenza gli infetti sono stati 10032 e quelli attualmente contagiati sono ancora 1177.

Genova resta la provincia più colpita con 827 contagiati, seguita da Imperia con 103, Savona con 80 e La Spezia con 27 casi. Il dato territoriale

Il dato totale di un solo contagio in più non coincide con quelli territoriali che sommati rispetto a sabato fanno rilevare 3 contagi perché fa riferimento a due casi di persone che erano positive, poi negativizzate e ora di nuovo positive.

