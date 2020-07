Finale Ligure, il Premio Inquieto dell’Anno 2019 va allo street artist Banksy

Finale Ligure. Giunge alla seconda settimana di attività “Forza 8”, la rassegna di teatro, musica e incontri alla Fortezza di Castelfranco. In particolare venerdì 17 luglio alle 21:30 il Circolo degli Inquieti di Savona assegnerà il Premio Inquieto dell’Anno 2019 (il premio fa sempre riferimento all’anno precedente) a Banksy.

Come tutti gli anni il circolo ha scelto un tema e quest’anno è “Compagni di viaggio: viaggio e inquietudine”, su cui declinare le diverse attività, premi compresi”. Il premio quest’anno è stato assegnato a Banksy, forse il più grande street artist al mondo, certo il più noto, ancorché nessuno conosce la sua vera identità. Un artista costantemente in viaggio per la realizzazione delle sue opere, con cui afferma la riappropriazione e la riscrittura dello spazio e del tempo, innalzandole ad unica forma di dialogo diretto con i suoi seguaci.

... » Leggi tutto