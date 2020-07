I liguri tornano al cinema e a teatro (ma con posti limitati): ecco la nuova ordinanza

Regione.Via libera nei circoli culturali e ricreativi, bar ed esercizi pubblici, al gioco delle carte e alla lettura dei giornali nei bar oltre che all’attività di cinema e teatri, con un numero massimo di spettatori che va determinato “in relazione alla capienza della struttura aperta o chiusa, assicurando uno spazio libero tra posti a sedere fissi ed identificati (comprese postazioni prive di seduta fisica vera e propria) e, in caso di sedute fisse non identificate quali spalti e gradinate, con distanziamento interpersonale di almeno un metro”.

Sono alcuni punti della nuova ordinanza firmata oggi pomeriggio dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “Con questa nuova ordinanza si potrà tornare a leggere i giornali nei bar – ha spiegato il governatore – e si potrà giocare a carte, anche se con alcune limitazioni. Inoltre, su sollecitazione di molti dei nostri teatri, oggi molto penalizzati per numero di spettatori, aumentiamo la capienza in sala, a seconda di piani molto attenti e rigorosi ma più favorevoli alla possibilità che le sale tornino a lavorare”.

