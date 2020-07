La Carcarese “B” parte dall’attacco con Mancinelli, Siri e Gaggero

Carcare. Sono tre i giocatori scelti da mister Matteo Siri per rinforzare l’attacco dell’Olimpia Carcarese “B” che disputerà il campionato di Seconda Categoria.

Si tratta di Manuel Mancinelli, classe 1987, ex Quiliano, Valleggia e Murialdo, che farà coppia con l’amico carcarese Mirko Siri (1988) in arrivo dalla prima squadra di mister Chiarlone; per lui un solo gol la scorsa stagione ma quando è entrato ha sempre dato del filo da torcere alle difese avversarie.

... » Leggi tutto