Genova. Uno stop anticipato per manutenzione per la metropolitana genovese. Lo rende noto Amt.

Nella serata di mercoledì 15 luglio è prevista la chiusura anticipata della metropolitana per consentire lo svolgimento di attività di manutenzione. Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

