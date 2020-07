Palazzo Ducale, 6 mila visitatori in un mese per la mostra “5 minuti con Monet”

Genova. Un mese dopo l’apertura al pubblico sono oltre 6.000 i visitatori della mostra “5 minuti con Monet. A tu per tu con le Ninfee”. Un bel traguardo, segno della voglia dei genovesi e non di tornare ad ammirare un’opera d’arte in contatto diretto, dopo mesi di visioni digitali vissute durante il lockdown.

Ed è anche un segno di resilienza, di risposta positiva e propositiva al distanziamento sociale messo in atto per proteggerci: il distanziamento in questo caso diventa infatti l’occasione per un’esperienza estetica immersiva ed emozionante, unica.

... » Leggi tutto