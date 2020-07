Passeggeri come sardine sui treni regionali del mare: nessuno interviene

Genova. Stipati come sardine al ritorno dalla riviera di ponente in barba a ogni norma di distanziamento sociale e senza che nessuno sia intervenuto.

E’ la denuncia di alcuni passeggeri che ieri dalla provincia di Savona hanno fatto ritorno a Genova dopo una giornata al mare a bordo dei treni regionali. Come si vede dalle immagini i passeggeri sono stipati in piedi, e anche nei posti a sedere (in Liguria un’ordinanza della Regione consente di occupare tutti i sedili) c’erano persone sedute una in braccio all’altra.

