Savona-Milano e ritorno, disagi e pedaggio

Buongiorno, un nuovo report di un utente che si è trovato ad affrontare un viaggio Savona-Milano-Savona in giornata.

Normalmente tendo ad evitare l’autostrada per non rimanere bloccato senza via di fuga. Questa volta, considerato l’orario di partenza molto presto ho deciso di tentare.

Le prime 2 foto rappresentano il risultato alle 6 del mattino, A10 e A26 direzione nord. Al rientro, considerato che venivano dichiarate “code a tratti” sul mio tragitto, decido di ritentare la sorte e le ultime 2 foto sono il risultato poco dopo Ovada e poco prima di Masone, direzione sud.

