Università: via al bando Aliseo per le borse di studio, bonus crediti per Covid-19

Genova. Previsti bonus Covid -19 per gli studenti dell’Università degli Studi di Genova e delle Istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) che presenteranno domanda di borsa di studio sul sito di Aliseo entro il 31 agosto 2020 per l’anno accademico 2020/2021.

La novità dell’edizione del bando di quest’anno, relativo alle borse di studio per studenti, consiste proprio nell’aggiunta del “bonus Covid-19” per venire incontro alle esigenze degli studenti che hanno dovuto sostenere gli esami universitari nel periodo di lockdown: a loro verrà assicurato un bonus di 5 crediti che potranno aiutare (in base alla posizione di ciascuno) ad avere i requisiti per accedere alla borsa di studio. I vincitori del bando avranno diritto a una borsa di studio che consiste, anche quest’anno, in un aiuto economico e in un rimborso dei servizi di alloggio e ristorazione.

