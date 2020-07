Autostrade liguri, assemblea provinciale Confcommercio chiede interventi straordinari

Imperia. Mettere in atto tutte le misure necessarie per superare le difficoltà legate al sistema di collegamento autostradale e viario in genere; sostenere maggiormente il ritorno alla normalità, programmando la manutenzione delle infrastrutture in un modo che non risulti penalizzante per il territorio; promuovere una campagna promozionale che evidenzi un ritorno alla normalità ritrovata e ancora porre in essere, da parte di Enti pubblici e gestori privati responsabili, sovvenzioni specifiche ed ulteriori, rispetto a quelle previste per l’emergenza Covid, per tutte le attività che hanno subito danni economici e di immagine, derivanti dalle difficoltà di collegamento evidenziate. Sono i punti di un ordine del giorno approvato all’unanimità dall’Assemblea provinciale della Confcommercio di Imperia, riunitasi martedì sera all’Auditorium della Camera di commercio.

