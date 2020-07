Calciomercato: Per l’Aurora 4 conferme, le trattative di Bragno e Cengio

Arrivano nuove conferme per l’Aurora, ufficializzata la permanenza in giallonero del difensore Andrea Torrengo, del centrocampista nonché capitano Fausto Rebella e degli attaccanti Luca Realini e Gaetano Laudando. Ma non solo conferme, il nuovo direttore sportivo Henri Carnesecchi sta lavorando anche sulle new entry. Oltre ai giovani della Cairese Leonardo Briano (2002), Alessio Testoni (2001) e Roberto Rexhaj (2001) di cui a breve dovrebbe arrivare l’ufficialità, la società di Massimo Gallese ha messo gli occhi anche sul centrocampista Claudio Piccardi dell’Altarese. Ma non è l’unica contendente, il giocatore dopo essere stato contattato anche dal Mallare e dalla Veloce del suo ex mister Frumento, sembra essere in ballottaggio tra Aurora e Bragno.

A proposito dei biancoverdi, per ora un’unica conferma, quella di Eraldo Kuci, ma si vocifera potrebbe arrivare anche quella del portiere Luca Giribaldi, che sta valutando la permanenza a Bragno o l’approdo all’Olimpia Carcarese. Tra i giovani in entrata alla corte di mister Gerundo si attende il centrocampista Matteo Gallo (2001), lo scorso anno al Millesimo.

... » Leggi tutto