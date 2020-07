Caos autostrade, niente camion in corteo da Genova a Roma: la Questura vieta la manifestazione

Genova. Il maxi corteo dei camion da Genova a Roma, una forma di protesta spettacolare contro i disagi sulle autostrade in Liguria, non si farà. Almeno non come lo pensavano gli organizzatori del comitato “Salviamo Genova e la Liguria”.

La Questura di Roma ha negato l’autorizzazione per l’arrivo dei mezzi pesanti nella capitale il 22 luglio: niente presidio in piazza Montecitorio e manifestazione consentita solo a un massimo di 100 persone in piazza di Porta Pia davanti al ministero dei trasporti. In pratica un divieto su tutta la linea, visto che la richiesta parlava di 30 camion da distribuire in tre piazze diverse con un totale di 500 persone da far arrivare con una decina di pullman.

