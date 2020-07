Coronavirus, Liguria nel baratro: il Pil crollerà dell’8,7% ma in Italia c’è chi sta peggio

Genova. A causa del lockdown per la pandemia di coronavirus la Liguria chiuderà il 2020 con una contrazione del Pil dell’8,7%, un crollo pesante ma meno marcato rispetto a quello del Nord Ovest (meno 9,3%) e dell’Italia nel suo complesso (meno 9,1%). E’ la previsione elaborata da The European House-Ambrosetti nel quarto rapporto “Liguria 2022“, presentato oggi a Palazzo Ducale.

“Sono migliorati indicatori in modo importante. Più del 70% dei parametri che abbiamo indicato per misurare il termometro dell’economia e della società ligure sono migliorati nell’ultimo quinquennio anche in modo significativo – spiega Valerio De Molli, managing partner e Ceo di Ambrosetti – poi c’è stato il Covid. Quest’anno abbiamo provato a immaginare i numeri di impatto, che sono tragici per il sistema Paese. L’Italia chiuderà il terzo anno peggiore dei 150 anni della storia della su repubblica in termini di decrescita”.

