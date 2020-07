Coronavirus, online l’avviso pubblico per progetti assistenza sanitaria e socio assistenziale

Liguria. Sul sito internet del Ministero dell’Interno (sezione amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti) è stato pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Lire Unraa per l’anno 2020. I contributi, per un milione e mezzo di euro complessivi, sono destinati a programmi volti a fornire servizi di assistenza sanitaria e socio assistenziale a favore delle persone in stato di bisogno coinvolte dall’epidemia causata dal Covid-19.

I progetti non possono superare l’importo di 130 mila euro. Possono essere presentati da enti pubblici o da organismi privati dotati dei requisiti richiesti dall’avviso, e comunque attivi da almeno 5 anni nell’ambito inerente alla proposta progettuale presentata.

