Genova. Nuovi casi di coronavirus in Liguria che, secondo il bollettino quotidiano di Alisa-Regione per il ministero della Sanità al momento sono 1177. Due le persone decedute per Covid, un uomo di 79 anni a Sanremo e una donna di 89 anni al Villa Scassi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 1330.

... » Leggi tutto