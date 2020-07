Elisoccorso, Regione e 118 replicano a Brunetto: “Interventi in mare garantiti con personale sanitario a bordo”

Liguria. “La nuova convenzione stipulata tra Regione Liguria e vigili del fuoco, valida dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevede che ogni intervento anche in mare che i vigili del fuoco riescono a fare, in qualsiasi mese dell’anno e in qualsiasi giorno della settimana, venga coperto da Regione, che garantisce anche presenza di medico e infermiere per ogni viaggio. Saranno due gli elicotteri a disposizione, quello dei vigili del fuoco e il nuovo Grifo di Airgreen inaugurato sabato scorso”. Lo precisa Francesco Bermano, direttore del 118 per la Liguria.

“È inesatto – continua – quanto dichiarato oggi dal dottor Brunetto del dipartimento Emergenza-Urgenza dell’Asl2 Savonese: la presenza del personale sanitario sarà garantita e il servizio di soccorso in mare sarà integrato dalla guardia costiera”.

