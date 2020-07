Marassi, i vandali devastano la nuova area giochi di piazza Galileo Ferraris: riqualificazione a rischio

Genova. Le indagini sono in corso, ma tutto autorizza a pensare che sia stata una vendetta. La scorsa notte qualcuno si è introdotto nel cantiere della nuova area giochi in piazza Galileo Ferraris a Marassi e ha sfregiato il tappeto antitrauma appena posato. E adesso l’intero progetto di riqualificazione è a rischio, visto che l’episodio è solo l’ultimo di una lunga serie di danni e dispetti che impediscono alla ditta in subappalto per Aster di portare a termine i lavori.

Tutto è iniziato a giugno. “I bambini continuavano a entrare nell’area giochi non ancora completata, sono settimane che la ditta mi supplica di intervenire perché non riesce a posare il nuovo tappeto – racconta il presidente del Municipio Bassa Valbisagno, Massimo Ferrante -. Li ho visti di persona scavalcare le recinzioni con i genitori fuori che lasciavano fare. Abbiamo messo i cartelli pregando di rispettare il divieto, avevamo installato le telecamere già a gennaio. Tra l’altro è pericoloso, perché i nuovi giochi non sono ancora fissati al terreno. Ma le mamme si giustificavano dicendo che c’erano anche gli altri bambini. Un’assenza totale di senso civico“.

