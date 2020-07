Messa in sicurezza del casello di Pegli, il consiglio comunale approva la mozione M5s

Genova. Approvata oggi, in consiglio comunale a Genova, la mozione del M5s a prima firma del consigliere Fabio Ceraudo che impegna la giunta Bucci a promuovere e avviare un tavolo con gli enti competenti, il gestore autostradale, la Regione Liguria e il Mit, al fine di sollecitare un intervento urgente di messa in sicurezza del casello autostradale di Genova Pegli. Il tema è legato a doppia corda a quello del dislocamento dell’azienda Carmagnani.

“La mozione approvata oggi si è resa necessaria e urgente per tutta una serie di criticità che coinvolgono l’uscita in questione – spiega Ceraudo – essa, inizialmente provvisoria, presenta infatti tre curve molto strette e una carreggiata non adatta al transito di autocarri, autocisterne e mezzi articolati. Questi mezzi pesanti devono infatti effettuare manovre pericolose che mettono a repentaglio tanto l’incolumità dei residenti di Multedo quanto quella degli altri automobilisti, perché spesso invadono la carreggiata opposta e ingombrano il marciapiede. La rampa per l’imbocco del casello poi passa nel mezzo del centro abitato dove si trovano peraltro anche attività commerciali e giardini pubblici con giochi per bambini. Grave poi che i mezzi siano costretti ad affrontare le manovre proprio nei pressi di alcuni attraversamenti pedonali molto utilizzati dai residenti del quartiere”.

