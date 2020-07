Regionali Liguria, la direzione Pd punta su Paolo Bandiera: fissata l’ultima riunione di coalizione

Genova. Né Ferruccio Sansa né Aristide Massardo, ma Paolo Bandiera. Questo il nome uscito dalla direzione regionale del Partito Democratico che, dopo un mese di rinvii, si è riunita per sciogliere il nodo sul candidato da proporre come sfidante di Giovanni Toti alle prossime elezioni regionali. L’assemblea Dem, convocata dalla presidente Cristina Lodi e riunita nelle quattro sedi provinciali, collegate fra loro via zoom, ha deciso di convergere sulla figura dell’avvocato dirigente dell’Aism, un nome più volte circolato in questi mesi.

L’ipotesi di Paolo Bandiera sarà proposta domani, mercoledì, nel corso di quella che dovrebbe – il condizionale è ormai d’obbligo – essere l’ultima e definitiva riunione di coalizione, alla quale saranno presenti tutti i soggetti in campo, M5s, la sinistra di Campo progressista e Italia Viva.

... » Leggi tutto