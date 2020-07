Sanremo, mercato dei fiori libero da vincoli. Comune salda debito milionario con il demanio

Sanremo. Potrà essere esposta a breve nella bacheca del municipio dove vengono idealmente conservate quelle pratiche arrivate a conclusione dopo trent’anni e più di iter amministrativi, l’acquisizione di alcuni terreni su cui sorge il mercato dei fiori che non sono mai stati pagati dal Comune all’Agenzia del Demanio. Un vulnus per Palazzo Bellevue che ha provocato non pochi problemi sulla gestione e sugli investimenti relativi alla struttura di Valle Armea che da quando è in dote al municipio, non è mai potuta essere sfruttata a pieno, anzi, i vincoli catastali hanno provocato anche il bloccato di opere importanti come l’installazione di un impianto fotovoltaico sull’enorme superficie del tetto.

