Servizio elisoccorso, Melis (M5S): “La giunta preferisce i privati, ma questa scelta presenterà il conto nel tempo”

Liguria. “Il nuovo servizio di elisoccorso della Regione Liguria continua a destare preoccupazione da un punto di vista organizzativo, oltre che da quello dei costi. L’affiancamento dei privati ai vigili del fuoco infatti non presuppone solo interrogativi in merito agli aspetti economici, sui quali continuiamo a nutrire grossi dubbi, ma anche sulle modalità di intervento tra giorni feriali e festivi e anche in funzione della convenzione in essere, su cui è necessario fare chiarezza”.

A dirlo è il vicecapogruppo del Movimento 5 Stelle regionale, Andrea Melis, presentando, nell’odierno consiglio regionale, l’interrogazione a risposta immediata sul servizio di elisoccorso primario e secondario: “L’interrogazione di oggi mirava dunque a fare luce su alcuni nodi aperti – commenta il politico – vale a dire, chi svolgerà nei giorni feriali il servizio di soccorso tecnico sanitario (HETMS) ogni volta che i vigili del fuoco non potranno fornire la propria disponibilità con 24 ore di preavviso al servizio regionale di emergenza sanitaria 118 e protezione civile? Abbiamo anche chiesto il numero di interventi primari e secondari svolti dai vigili del fuoco nelle annualità 2017-2018-2019 e nel primo semestre 2020″.

