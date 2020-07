Turismo e commercio a Spotorno, Fiorini: “Dal Comune oltre 300 mila euro a supporto delle categorie”

Spotorno. “Ad Aprile era stato presentato al tavolo permanente di supporto al turismo (istituito per l’emergenza covid) un documento con tutte le misure di aiuto per il settore turistico e commerciale colpito duramente dall’emergenza coronavirus e dal conseguente lockdown, frutto del lavoro congiunto degli assessorati al bilancio, al turismo ed al commercio. Oltre ai doverosi rinvii di scadenze dei vari tributi, la manovra presentata dalla nostra amministrazione prevedeva tra gli altri l’azzeramento della COSAP (suolo publico) per sei mesi e la gratuità del suolo pubblico in più necessario per il distanziamento sociale. A questo si aggiunge l’azzeramento della prima rata TARI sempre per le attività commerciali (cioè lo sconto del 33%) per circa 150.000 euro. Tutto finanziato con risorse comunali”. Lo comunica, in una nota, l’amministrazione comunale spotornese guidata dal sindaco Mattia Fiorini.

“L’integrazione con le risorse stanziate dal Governo tramite il Decreto rilancio per il ristoro (anche se parziale) delle minori entrate ci permette di migliorare ulteriormente questa manovra – spiegano dall’amministrazione comunale -.Siamo riusciti a prevedere la gratuità totale del suolo pubblico per gli esercizi commerciali dal 1 Gennaio al 31 Dicembre quindi estendiamo l’azzeramento COSAP a tutto l’anno. Rimane invece invariata la gratuità di sei mesi per il suolo pubblico del mercato settimanale. Ambedue queste manovre sono state inserite nello schema di bilancio di previsione che porteremo in Consiglio entro luglio. Sempre nel Consiglio Comunale di luglio, in cui discuteremo anche la salvaguardia degli equilibri di bilancio, porteremo la modifica al regolamento comunale di erogazione contributi, ultimo passaggio necessario per pubblicare il bando per l’erogazione di importi a fondo perduto -che sarà finanziato per 150.000 euro- a supporto e ristoro degli investimenti necessari per progetti specifici di innovazione e sanificazione dei locali degli esercizi commerciali”.

