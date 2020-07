Un colpo da B1 per la Serteco: dopo quattro stagioni torna Camilla Sergiampietri

Genova. Dopo le varie riconferme e gli innesti dall’Olympia, in casa Serteco Volley School è giunto il momento dei nuovi acquisti che andranno a rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato di Serie B2. Si parte subito forte con un colpo da B1: il ritorno coi colori arancioneri di Camilla Sergiampietri.

Il forte centrale muove i primi passi nella nostra società con l’Under 12 sino ad arrivare alla prima squadra in B2. L’esperienza di Sergiampietri con la Serteco termina nel 2016 e nelle successive quattro stagioni gioca fuori regione. Ad Acqui Terme il primo anno si divide tra Under 1, Under 18 e Serie C per poi rimanere in pianta stabile con la B1 nei due anni successivi. Nell’ultimo campionato disputa sempre la Serie B1, ma con la maglia del Città di Castello in Umbria.

... » Leggi tutto