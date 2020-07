Vado Ligure. Il Vado FC 1913, che è ancora in attesa di sapere se verrà ripescato in Serie D o giocherà in Eccellenza, comunica ufficialmente di aver raggiunto l’accordo con i centrocampisti Andrea Bacigalupo e Max Taddei.

Andrea Bacigalupo, classe 1997, nella passata stagione ha militato nel Chieti, mentre in precedenza aveva indossato i colori di Savona, Lavagnese, Viareggio e Sampdoria

