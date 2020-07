Vela, buoni risultati per il Circolo Velico Ventimigliese al Trofeo Baietto a Loano

Imperia. Sembra che anche il Dio del vento sia stato contento di ricominciare a spingere le vele a Loano. Sabato un grecale leggero ma stabile ha permesso lo svolgimento di tre prove molto tecniche e combattute sia per i 420 che per gli Equipe, e domenica una forte tramontana sui 20 nodi di media con punte più forti ha reso spettacolari due prove per la classe 420. Troppo sostenuto il vento per gli Equipe tenuti saggiamente a terra. Dodici i concorrenti dei 420 provenienti da Genova e Imperia più 4 equipaggi di Loano con la presenza di ben tre equipaggi facenti parte della Squadra Nazionale. Undici gli Equipe suddivisi nelle due categorie Juniores e Cadetti.

