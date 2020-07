“Affabulando 2020″, la rassegna letteraria dell’Accademia della Pigna si trasferisce a Bajardo

Sanremo. L’estate 2020 riserva una sorpresa per coloro che da 10 anni seguono la rassegna “Affabulando in Piazza Capitolo”. Quest’anno infatti gli incontri letterari si rinnovano e si trasferiscono a Bajardo, l’incantevole borgo dell’entroterra cui tanto erano legate illustri personalità della cultura come Italo Calvino, Antonio Rubino, Francesco Pastonchi, Tommaso Landolfi e, per avvicinarsi a noi, il poeta romanziere Giuseppe Conte e molti altri. S’intitolerà “Affabulando in Castel Bajardo” il ciclo che verrà ospitato presso le vestigia della chiesa terremotata di San Niccolò, ubicata in cima al colle “un tempo sacro ai druidi”.

