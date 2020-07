Autostrade, Gagliardi (Cambiamo!): «Liguria sacrificata per giochi di potere, categorie economiche e cittadini penalizzati»

Genova. «Le autostrade della Liguria sono bloccate nel caos più totale da settimane, nel silenzio più assordante del ministro De Micheli che ci saremmo aspettati si scagliasse contro il concessionario, per far ripristinare la viabilità ordinaria nel minor tempo possibile. Invece scopriamo che dopo un iniziale programma di controlli concordati sulle gallerie della regione il ministero ha cambiato le carte in tavola, imponendo al concessionario l’applicazione di una circolare del 1967 con cui ASPI ha chiuso ben 36 gallerie causando chilometri di coda. Il MIT, più volte sollecitato, non ha dato alcuna risposta allora insistiamo per sapere come il ministero intenda risolvere la situazione nella regione». Interviene così in aula alla Camera, durante un question time a risposta diretta, la deputata di Cambiamo! con Toti Manuela Gagliardi.

